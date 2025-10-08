Detuvieron en el Playón Municipal a un joven acusado de robar un perfume en una farmacia de barrio Colinas

El hombre de 28 años fue interceptado tras un operativo cerrojo montado por el Escuadrón Motorizado Enduro.

Un joven de 28 años fue detenido este martes por la tarde en Villa Carlos Paz acusado de haber sustraído un perfume de una farmacia ubicada en barrio Colinas.

Según informó la Policía de Córdoba, el personal del Escuadrón Motorizado Enduro realizaba patrullaje preventivo cuando fue alertado por la Base del CAP sobre un robo en el local, donde las cámaras de seguridad habían captado a una pareja sospechosa.

Con los datos aportados, los agentes implementaron un operativo cerrojo y lograron localizar a los dos implicados en el Playón Municipal. Durante el control, el joven mostró voluntariamente un perfume que coincidía con el sustraído, por lo que fue aprehendido.

Los uniformados secuestraron el perfume y las prendas de vestir que llevaba el sospechoso. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Turno, mientras que la mujer que lo acompañaba fue trasladada a la comisaría y permanece a la espera de la resolución judicial correspondiente.