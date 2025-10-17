Detuvieron a una pareja acusada de robar en una perfumería en pleno centro de Villa Carlos Paz

Una mujer de 21 años y un hombre de 35 fueron interceptados por la Policía tras sustraer dos labiales de un comercio en calle Arturo Orgaz.

Dos personas fueron detenidas este jueves por la noche en Villa Carlos Paz acusadas de hurtar productos de una perfumería ubicada en el centro de la ciudad.

Según informó la Policía de Córdoba, el Escuadrón Motorizado Enduro fue comisionado por la Central de Comunicaciones tras una alerta emitida en un grupo de seguridad de WhatsApp, donde se informaba sobre un robo ocurrido en un local de la calle Arturo Orgaz.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la encargada del comercio, quien relató que una pareja había sustraído dos labiales y escapado corriendo. Con las descripciones aportadas, los agentes localizaron a una mujer de 21 años y a un hombre de 35, quienes exhibieron voluntariamente los elementos sustraídos.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Alcaidía local, mientras que los productos recuperados quedaron secuestrados a disposición del Magistrado Interviniente.