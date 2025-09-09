Detuvieron a una “mechera” por robar ropa en un local de Villa Carlos Paz

La Policía sorprendió a una mujer de 38 años en barrio Centro, cuando salía de un comercio de indumentaria con una bolsa forrada en papel aluminio y varias prendas sustraídas.

Este lunes, personal del Escuadrón Motorizado Enduro de Villa Carlos Paz fue comisionado por la Central de Comunicaciones hacia un local de indumentaria ubicado en calles General Paz y Pasaje San Ignacio, en barrio Centro, tras una denuncia por hurto.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la encargada del comercio, quien informó que varias mujeres habían sustraído prendas del lugar. Con las descripciones aportadas, el Centro de Monitoreo de Cámaras detectó a personas con esas características en las inmediaciones de la Iglesia.

En el operativo, los policías interceptaron a una mujer de 38 años, que acababa de salir de otro local de indumentaria. Entre sus pertenencias llevaba una bolsa forrada internamente con papel aluminio, donde escondía prendas de vestir y perchas.

La “mechera” fue aprehendida y trasladada a la Alcaldía local, mientras que los elementos recuperados quedaron a disposición del Magistrado Interviniente.