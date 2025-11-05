Detuvieron a un menor de 15 años acusado de robo en barrio La Quinta

El joven fue interceptado tras un operativo cerrojo y tenía en su poder una campera, una billetera y un cargador de celular sustraídos momentos antes.

Un menor de 15 años fue aprehendido este martes por la noche en Villa Carlos Paz acusado de robo, luego de un operativo policial realizado en el barrio La Quinta.

De acuerdo con el parte oficial, personal policial tomó conocimiento del hecho a través de un aviso radial que alertaba sobre un robo en la intersección de Río de Janeiro y Asunción. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al damnificado, quien denunció que un joven le había sustraído una campera roja, una billetera y un cargador de celular.

Con las características aportadas, los agentes desplegaron un operativo cerrojo en la zona, logrando localizar y detener al sospechoso, quien tenía en su poder los elementos mencionados.

El menor fue trasladado a la Alcaidía local, y los objetos secuestrados, quedando todo el procedimiento a disposición del Magistrado Interviniente.