Detuvieron a un joven con 25 envoltorios de cocaína durante un control en Villa Giardino

El procedimiento de Policía Caminera en Ruta Nacional 38 derivó en la aprehensión de un motociclista de 25 años que trasladaba 29 envoltorios de droga.

Un joven de 25 años fue detenido este jueves en horas de la siesta durante un control vehicular de Policía Caminera, en el kilómetro 68 de la Ruta Nacional 38, a la altura de Villa Giardino.

El motociclista, que circulaba en una Honda Wave, fue interceptado por el personal policial, que en la requisa halló una bolsa con 29 envoltorios de clorhidrato de cocaína, además de una suma de dinero en efectivo y un teléfono celular.

En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Tras el procedimiento, el joven quedó aprehendido y trasladado a sede policial, junto a los elementos incautados, quedando a disposición de la Justicia.