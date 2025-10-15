Detuvieron a un hombre que ingresó a un local céntrico y escapó en un auto en Villa Carlos Paz

El sospechoso, de 44 años, fue interceptado tras un operativo cerrojo luego de ser captado por cámaras de seguridad ingresando a un comercio en barrio Centro.

Un hombre de 44 años fue detenido este miércoles a la madrugada en Villa Carlos Paz acusado de violación de domicilio, luego de ser identificado por las cámaras de seguridad ingresando a un local comercial y retirándose en un vehículo.

Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió alrededor de las 5:50 en el comercio “Mis Abuelos”, ubicado en la esquina de Sabattini y Uruguay, en barrio Centro. El Comando de Acción Preventiva (CAP) fue alertado por la Central de Comunicaciones tras el aviso del propietario, quien observó las imágenes del ingreso de una persona y su posterior huida en un Peugeot 207 Country.

Con los datos aportados, los efectivos montaron un operativo cerrojo. Minutos después, el Centro de Monitoreo reportó el paso del vehículo por la misma intersección, lo que permitió interceptarlo y aprehender al conductor.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía local, mientras que el vehículo quedó secuestrado. Todo lo actuado fue puesto a disposición del Magistrado Interviniente.