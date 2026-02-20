Detienen en Villa Carlos Paz a una mujer acusada de disparar y amenazar a una familia en Estancia Vieja

Una mujer fue aprehendida en el centro de Villa Carlos Paz, sospechada de haber ingresado armada a una vivienda de Estancia Vieja, donde efectuó disparos y amenazó a sus ocupantes antes de darse a la fuga en un vehículo de transporte tipo Uber.

En horas de la mañana de ayer, personal policial fue comisionado a la localidad de Estancia Vieja, donde una vecina denunció que una mujer había ingresado a su domicilio, efectuado varios disparos con un arma de fuego y amenazado a los ocupantes de la vivienda, para luego darse a la fuga a bordo de un vehículo.

A partir de la denuncia, y tras tareas investigativas realizadas por personal de Investigaciones de la Departamental Punilla, se logró establecer la identidad de la presunta autora del hecho y del vehículo en el que se trasladaba.

Ya en horas de la tarde, en la intersección de calles Sarmiento y José H. Porto, en barrio Centro Viejo de Villa Carlos Paz, personal policial procedió al control y secuestro del rodado sindicado, que se encontraba afectado al servicio de transporte tipo Uber y en el cual viajaban tres ocupantes mayores de edad, entre ellos la mujer señalada como autora del episodio ocurrido en Estancia Vieja.

Al verificar sus antecedentes, se constató que la sospechosa registraba pedido de detención vigente solicitado por la provincia de Salta. Además, durante el procedimiento se procedió al secuestro de una suma considerable de dinero en moneda extranjera, entre dólares estadounidenses y euros, que llevaba en su poder.

La mujer fue aprehendida y trasladada a la Alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente, en el marco de la investigación por las amenazas y los disparos efectuados en Estancia Vieja y por el pedido de detención en su contra.