Detienen en Villa Carlos Paz a un hombre con una camioneta robada y documentación falsa

En la mañana de este viernes, el Escuadrón Motorizado detuvo a un hombre de 39 años que circulaba en una Renault Kangoo con pedido de secuestro y documentación apócrifa en calle Libertad al 190, en Villa Carlos Paz. En otro procedimiento, un hombre de 40 años fue aprehendido por un robo en un kiosco del barrio Centro.

De acuerdo al parte policial, al realizar el control de rutina del vehículo se constató que sobre la camioneta pesaba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial N° 15 de Córdoba Capital. Además, el conductor presentó documentación apócrifa, por lo que fue detenido en el lugar.

El hombre fue trasladado a la comisaría local, junto con el rodado, un teléfono celular y la documentación secuestrada, quedando todo a disposición del Magistrado Interviniente, que investiga el origen del vehículo y la posible participación del detenido en otros hechos.

Detenido por robo en un kiosco del centro

En otro procedimiento, un hombre de 40 años fue aprehendido en el barrio Centro de Villa Carlos Paz, acusado de sustraer un teléfono celular y una botella de bebida alcohólica de un kiosco.

Según se informó, la empleada del kiosco “El 10” advirtió el faltante y, al revisar las filmaciones de seguridad, reconoció al presunto autor, aportando los datos a las autoridades.

Con esa información, personal del Comando de Acción Preventiva montó un operativo en la zona y logró la detención del sospechoso en calle Cárcano, recuperando además el teléfono robado.

El detenido fue trasladado a la comisaría local y quedó, al igual que el aprehendido por el vehículo robado, a disposición del Magistrado Interviniente, siendo este el último dato oficial confirmado en torno a ambos hechos.