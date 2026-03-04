Detienen a un joven por el robo en un local de comidas en Villa Carlos Paz

Un hombre de 27 años fue detenido por personal del Escuadrón Motorizado Enduro, acusado de ser el presunto autor de un robo en el local comercial Pizza Ranch, ocurrido durante la madrugada del 3 de marzo.

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro aprehendió a un hombre de 27 años en la intersección de avenida San Martín y Darwin, en Villa Carlos Paz, en el marco de una investigación por un robo registrado en un local comercial.

Según el parte, el detenido fue identificado como presunto autor de un hecho ocurrido durante la madrugada del 3 de marzo en el local Pizza Ranch.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.