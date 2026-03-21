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Desbaratan un punto de venta de drogas en Villa Carlos Paz: un detenido y más de 300 dosis secuestradas

Tras una investigación de unos 18 meses iniciada por llamados al Centro de Denuncias Anónimas, la FPA allanó una vivienda en barrio Miguel Muñoz, detuvo a un hombre mayor de edad y secuestró dosis de marihuana y cocaína, además de plantas de cannabis y dinero en efectivo.

Luego de una investigación de aproximadamente 18 meses, iniciada tras múltiples llamados al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un allanamiento, cerraron un punto de venta y secuestraron estupefacientes en Villa Carlos Paz.

El procedimiento se concretó en calle Egipto s/n, en barrio Miguel Muñoz, donde se detuvo a un hombre mayor de edad. En el lugar, se incautaron 294 dosis de marihuana, 13 dosis de cocaína, dos plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

Según se informó, el principal investigado presentaba antecedentes por comercialización de estupefacientes en 2016 y el domicilio allanado funcionaba como punto de venta en el sector.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz, se ordenó el traslado del detenido y la remisión de los secuestros a la sede judicial correspondiente. El hombre quedó imputado por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

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