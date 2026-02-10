martes, febrero 10, 2026
Desarticulan un kiosco de narcomenudeo en Villa Carlos Paz tras 12 meses de investigación

Foto ilustrativa.

Tras 12 meses de investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron un punto de venta de estupefacientes en barrio Los Algarrobos, en Villa Carlos Paz, y detuvieron a un hombre mayor de edad.

Luego de 12 meses de tareas investigativas y operativos preventivos, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sujeto señalado por ejercer el narcomenudeo en Villa Carlos Paz.

El allanamiento, dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Nilo esquina Barrera, de barrio Los Algarrobos, a escasos metros de un CPC.

En el domicilio, y con la intervención de los investigadores y los canes detectores de narcóticos, se logró la incautación de dinero y distintos elementos considerados de suma relevancia para la causa.

Finalmente, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz ordenaron la remisión de todo lo secuestrado y el traslado del aprehendido a sede judicial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

