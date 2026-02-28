Cosquín: secuestran un pitbull en un allanamiento por una causa de lesiones

Un procedimiento realizado en un domicilio de calle Güemes, en Cosquín, culminó con el secuestro de un perro raza pitbull, en el marco de una investigación iniciada por un hecho de lesiones ocurrido el día anterior.

De acuerdo a lo informado, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, personal de la Brigada de Investigaciones cumplimentó una orden de allanamiento en el domicilio mencionado. Por la naturaleza del procedimiento, se contó con la colaboración de la Patrulla Ambiental, división especializada en el manejo de fauna y animales en situaciones de riesgo o conflicto legal.

Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de un can raza pitbull, que fue puesto a resguardo de las autoridades competentes para su evaluación. En tanto, la Justicia continúa con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.