Córdoba: la FPA logró el mayor secuestro de drogas sintéticas de los últimos tiempos

La investigación, a cargo de una de las fiscalías Antinarcotráfico, demandó cuatro meses. El decomiso constituye el mayor secuestro de este tipo de estupefacientes desde la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El monto de lo incautado alcanza los 180 millones de pesos.

“Es el mayor secuestro de droga sintética desde la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico”, señaló el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, al momento de la difusión de los resultados alcanzados por una de las fiscalías antinarcotráfico con las que cuenta la Provincia y que están abocadas a la lucha contra el narcotráfico.

Luego de cuatro meses de investigación llevada adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se logró desarticular una organización dedicada al narcomenudeo de drogas sintéticas que operaba en la capital cordobesa.

Como resultado del procedimiento y de los allanamientos simultáneos efectuados en distintos puntos de la ciudad, no solo se aprehendió a tres personas, sino que también se secuestró un importante caudal de drogas sintéticas, valuado en alrededor de 180 millones de pesos.

En total se incautaron alrededor de dos kilogramos de sustancias, entre ellas 1.200 gramos de MDMA, 400 gramos de ketamina, 300 gramos de TUSI, 3.226 pastillas de éxtasis, además de dosis de marihuana y cocaína.

Los detenidos eran socios en la comercialización de estupefacientes, y uno de los domicilios tenía la fachada de un showroom de venta de ropa, pero era utilizado para realizar narcomenudeo. Los operativos se desplegaron en Boulevard San Juan al 100, Independencia al 800 y en calle Larrañaga al 50.

Durante el anuncio, Julián López valoró el importante operativo llevado adelante por la Fiscalía y por la FPA, y también la decisión adoptada por el Gobierno de la Provincia para fortalecer operativamente la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, el funcionario explicó que este tipo de resultados son posibles gracias a las pesquisas llevadas adelante por las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico, “cuya duplicación, junto a la sumatoria de agentes a la FPA durante 2025, permitió engrosar la fuerza para llevar adelante una mayor cantidad de investigaciones y detenciones”.

También indicó que solo en el último semestre de 2025 crecieron en un 30% los procedimientos y se incrementó en un 20% la cantidad de detenidos. “Esto muestra a las claras que tenemos un fuero que funciona de muy buena manera. Y forma parte de la pelea que da el Gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico de baja escala o el narcomenudeo. Tenemos una fuerza policial antinarcótico que es de élite, que también viene siendo exitosa en la lucha contra el narcotráfico, con procedimientos positivos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia”.

A su vez, la prosecretaria de la fiscalía a cargo de Paulina Lingua, del Segundo Turno, Sandra Fernández, explicó que la investigación “se inició hace cuatro meses, prosiguió el fin de semana con cuatro allanamientos, donde hubo tres aprehendidos y donde dos quedaron detenidos”. La funcionaria judicial también indicó la cantidad de droga sintética secuestrada y señaló que la investigación sigue en curso.

Por su parte, el jefe de la FPA, Camilo Lassaga, explicó que esta nueva investigación, iniciada por narcomenudeo, permitió dar “con estos involucrados, quienes vendían a personas que consumen en eventos y en fiestas electrónicas. Ellos la comercializaban tanto en formato delivery como en puntos de venta, que estaban ubicados en uno de los lugares allanados”, explicó.

Finalmente, Lassaga indicó que la Fuerza Policial Antinarcotráfico “está llevando adelante unos sesenta procedimientos semanales de narcomenudeo”.