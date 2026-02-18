Córdoba continúa bajo alerta amarilla por tormentas hasta el viernes

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático confirmó que se mantienen las alertas por tormentas emitidas para toda la provincia, con probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y posible caída de granizo hasta el viernes 20 de febrero.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, informó que siguen vigentes las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y el Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia para distintos puntos del territorio cordobés.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, precisó que se mantiene activa una alerta amarilla para toda la provincia durante la jornada de hoy y que la situación se extenderá, al menos, hasta el viernes 20 de febrero.

Según detalló el funcionario, “estas tormentas pueden provocar abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, además de fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo”. En algunos sectores, el fenómeno se presentará de manera dispersa, con núcleos de tormenta más intensos y otros de menor desarrollo.

Hasta el momento se registran tormentas activas en zonas del sur provincial y de manera dispar en sectores serranos. No se descarta que, en las próximas horas, las condiciones se extiendan hacia el sudeste de Córdoba, con nuevos chaparrones y descargas eléctricas.

Las autoridades insistieron en la necesidad de no subestimar las alertas vigentes y recomendaron evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas. También se pidió extremar los cuidados en áreas serranas, ante la posibilidad de crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo indicaron que se continúa con el monitoreo permanente del comportamiento de las tormentas y remarcaron que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier cambio relevante en la situación meteorológica.