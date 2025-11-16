Condenan a 5 años y medio de prisión a un hombre por abuso sexual infantil y producción de material de explotación

Un hombre de 30 años fue condenado en la ciudad de Córdoba a 5 años y 6 meses de prisión por una serie de delitos vinculados al abuso sexual infantil y al uso de medios telemáticos para captar a sus víctimas.

En un juicio abreviado inicial ante el Juzgado de Control de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba, un hombre de 30 años fue condenado a la pena de 5 años y 6 meses de prisión.

Según se informó, el imputado fue hallado responsable de once hechos de grooming, suministro de material pornográfico, distribución y producción de material de abuso sexual infantil, abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima y tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución, calificada por la edad de la víctima.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del Segundo Turno, con la colaboración de la Dirección de Investigación Operativa (D.I.O.) de Policía Judicial. Las actuaciones dieron cuenta de la utilización, por parte del condenado, de medios telemáticos mediante los cuales se contactaba con una gran cantidad de varones adolescentes residentes en distintas provincias del país.

De acuerdo a lo detallado por la investigación, el hombre brindaba datos falsos sobre su edad y entablaba una relación amistosa con las víctimas, para luego exigirles fotografías de sus genitales, enviándoles él también imágenes de contenido sexual.