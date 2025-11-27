Camino viejo a Copina: un VW Scirocco despistó y cayó al barranco tras maniobrar para esquivar un animal

Un Volkswagen Scirocco despistó en la ruta E-99 km 3, camino viejo a Copina, en Icho Cruz, cuando su conductor de 18 años intentó esquivar un animal. Tanto él como su acompañante, una mujer de 28 años, resultaron ilesos.

Este miércoles, alrededor de las 23:00, personal de la Policía de Córdoba se hizo presente en la ruta E-99 km 3, camino viejo a Copina, en jurisdicción de Icho Cruz, donde se encontraba un vehículo Volkswagen Scirocco despistado al costado de la calzada.

En el lugar, los efectivos entrevistaron al conductor, un joven de 18 años oriundo de la ciudad de Córdoba, quien iba acompañado por su pareja, una mujer de 28 años. El joven manifestó que, mientras circulaba por el sector, perdió el control del rodado al intentar esquivar un animal, lo que provocó que el vehículo cayera a un barranco.

Se hizo presente una ambulancia de Punilla Sur, a cargo de la dra. Lancon, cuyo personal asistió a ambos ocupantes y constató que no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario su traslado.

El siniestro no registró heridos y en el lugar se realizaron las actuaciones y medidas correspondientes por parte del personal policial.