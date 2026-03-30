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Buscan a un hombre de 44 años que se ausentó de su casa en Villa Bustos

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó colaboración para localizar a un hombre de 44 años que fue visto por última vez en la madrugada de este lunes, tras ausentarse de su domicilio en barrio Villa Bustos.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Juan Cáceres, de 44 años, quien fue visto por última vez en la madrugada de este lunes.

Según se informó, el hombre se ausentó de su domicilio ubicado en calle Hugo Wast N° 379, en Villa Bustos, alrededor de las 04:00 de hoy.

De acuerdo a la descripción aportada, Cáceres es de contextura robusta, tez trigueña, tiene cabello largo (suele usarlo recogido en un rodete) y usa barba.

Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse de inmediato con los Tribunales de Cosquín al teléfono 3541-452293, o presentarse en la dependencia policial o judicial más cercana.

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