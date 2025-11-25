Autovía Punilla: un auto se prendió fuego a la altura de Bialet Massé y solo hubo daños materiales

Un automóvil Chevrolet Spin se incendió por completo a la altura de Bialet Massé, sin que se registraran personas lesionadas.

Este lunes, alrededor de las 18:00, personal policial de Bialet Massé tomó conocimiento de un incendio de vehículo en la Autovía Punilla, a la altura de esa localidad.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 30 años y a una mujer de 20, quienes manifestaron que mientras se desplazaban en el automóvil Chevrolet Spin escucharon una explosión, seguida de humo que provenía del sector del motor.

Ante la situación, se solicitó la presencia de los bomberos voluntarios de Bialet Massé, que trabajaron en el lugar y lograron sofocar el incendio en su totalidad.

El hecho no dejó personas lesionadas y se registraron solo daños materiales en el rodado involucrado.