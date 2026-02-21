sábado, febrero 21, 2026
Aprehenden en Villa Carlos Paz a un hombre buscado por una causa de lesiones leves

Un hombre de 40 años fue detenido en el centro de Villa Carlos Paz luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de detención vigente por el delito de lesiones leves.

En la madrugada de hoy, alrededor de las 00:00, personal del Escuadrón Motorizado Enduro realizaba tareas de prevención sobre calle José Ingenieros, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, cuando procedió al control de un hombre de 40 años de edad en la vía pública.

Al consultar sus antecedentes mediante el sistema policial, se constató que registraba un pedido de detención vigente emitido por la Fiscalía de Instrucción de 2º Turno de Villa Carlos Paz, en el marco de una causa por lesiones leves.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del sujeto y a su traslado a la Alcaldía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

