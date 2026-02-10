martes, febrero 10, 2026
Aprehenden a un joven con pedido de detención cuando pasaba frente a la Unidad Departamental Punilla

Foto ilustrativa - Archivo

Un hombre de 20 años fue detenido durante un control preventivo al constatarse que registraba un pedido de detención vigente.

Este lunes por la noche, a las 22:50, durante un control preventivo sobre calle San Martín esquina Saavedra, frente a la sede de la Unidad Departamental Punilla, personal policial procedió al control de un joven de 20 años de edad.

Al realizar la consulta en el sistema policial, se constató que el sujeto registraba pedido de detención vigente, por lo que se dispuso su aprehensión en el lugar.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía local, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno, que continuará con las actuaciones de rigor.

lajornada
