Aprehenden a un adolescente por el robo de una moto en Villa Carlos Paz: el dueño lo retuvo hasta que llegó la policía

En horas de la mañana de hoy, un menor de 16 años fue aprehendido en Villa Carlos Paz, señalado como presunto autor del robo de una motocicleta Honda XR 125 cc perteneciente a un hombre mayor de edad.

De acuerdo a la información policial, el dueño del rodado advirtió la sustracción y decidió salir en búsqueda de la motocicleta. Poco después, la localizó en un descampado, donde se encontraba junto al adolescente.

En ese lugar, el propietario redujo al joven y dio aviso a las autoridades, que se hicieron presentes y concretaron la aprehensión del menor.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia, mientras que la motocicleta Honda XR 125 cc fue secuestrada.