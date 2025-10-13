Activación de alarma permitió detener a un intruso en una vivienda de San Antonio

El sospechoso, de 35 años, fue sorprendido por la Policía en el patio de una vivienda tras la activación de una alarma domiciliaria.

Un hombre de 35 años fue detenido este lunes por la tarde en San Antonio de Arredondo acusado de violación de domicilio, luego de ser sorprendido dentro de una propiedad del sector Tte. Bernhardt.

Según informó la Policía de Córdoba, el personal fue comisionado a la vivienda tras la activación de una alarma de seguridad. Al llegar al lugar, los efectivos revisaron el perímetro y observaron al sospechoso oculto en el patio trasero, mientras intentaba abrir una puerta de chapa ubicada debajo de un asador.

El hombre fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Alcaidía local, donde quedó a disposición del Magistrado Interviniente.