Accidente en Villa Carlos Paz: una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en pleno centro

Un choque entre un automóvil y una motocicleta se registró anoche en avenida General Paz y pasaje San Ignacio, en pleno centro de Villa Carlos Paz.

Según la información aportada, el hecho ocurrió alrededor de las 22:55, cuando un Toyota Etios conducido por una mujer de 45 años fue impactado en la parte trasera por una motocicleta Honda 125 cc manejada por una mujer de 51 años.

Como consecuencia de la colisión, la conductora del rodado menor sufrió un traumatismo en el miembro superior derecho, con posible fractura, y fue trasladada al Hospital Sayago para su atención médica.