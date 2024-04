Quaranta quiere que la secretaria de Salud vaya al Concejo a dar explicaciones por el dengue: ‘Los vecinos sienten que el municipio está ausente’

En una semana donde continúa la escalada de contagios provocados por el virus del dengue en nuestra ciudad, y luego de que días atrás haya ocurrido el lamentablemente fallecimiento de una joven a causa de esta enfermedad; el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), pretende convocar a la secretaria de Salud Pública Municipal al recinto del Concejo de Representantes para dar explicaciones de las acciones que se llevan adelante.

“La situación es crítica y los vecinos sienten que el municipio está ausente”, afirmó Quaranta. Y agregó: “en el hospital hay demoras de hasta 6 horas para ser atendidos en la guardia, no vemos que se hayan aprovechado los CAPS (dispensarios) para fijar un protocolo descentralizado para la primera atención ante síntomas que luego decida si es necesaria la derivación al hospital o una clínica para descomprimir la cantidad de pacientes, como se hace en otras ciudades”.

Carlos Quaranta, concejal de Carlos Paz Inteligente.

En relación a las acciones que lleva adelante el municipio, el concejal se mostró crítico indicando que, “no hay una campaña masiva de difusión sobre las medidas de prevención; no se hacen campañas de concientización con agentes en el territorio -casa por casa-; las fumigaciones son muy esporádicas y no se conoce dónde se realizan; no sabemos si se han reforzado las tareas con más profesionales que como siempre hacen un enorme esfuerzo; no hay información pública periódica de la situación epidemiológica en la ciudad y no sabemos si hay un seguimiento de los pacientes infectados”.

El proyecto tomará estado legislativo este jueves, y en caso de contar con el apoyo del cuerpo prevé la presencia de la Dra. Claudia Pereyra –secretaria del área-, para el viernes 19 de abril.