Molina denunció trabas de la gestión Avilés para auditar las cuentas públicas: ‘Hay una absoluta falta de transparencia’

El tribuno de Cuentas por la minoría, Gustavo Molina, denunció las trabas que impone la gestión liderada por el intendente Esteban Avilés a su tarea de control de las cuentas de la municipalidad.

‘Hay una absoluta falta de transparencia’, sintetizó el vocal de Juntos por Carlos Paz, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar este viernes en el Restobar Tifossi.

Molina estuvo acompañado por el presidente del tribunal de Cuentas de la provincia, Beltrán Corvalán, el legislador por Punilla Walter Gispert y los concejales del bloque de JxCP Daniel Ribetti, Pía Felpeto, Noe García Roñoni y Fernando Revello.

En ese marco, el tribuno expresó su ‘preocupación sobre la marcha y el funcionamiento’ del organismo de control.

Relató que, ‘frente a una compra de 12 pantallas led y 4 sillones neumáticos’, se dirigió hasta el área de Seguridad para poder constatar que estuvieran los elementos, ‘pero me fue impedido el ingreso’.

‘Hice las notas correspondientes y tuve que plantear mi disidencia’, indicó.

Recordó que en el período 2007-2011, el tribunal de Cuentas ‘más allá del personal administrativo, había contratado agentes fiscalizadores que iban a las diferentes áreas y elevaban informes para constatar las compras’, y advirtió que actualmente no se dispone de personal para esas tareas.

‘En el tribunal de Cuentas somos siete personas, cuatro administrativos y los tres vocales. Esa tarea la debo hacer yo por mis propios medios, y ni siquiera me dejan’, acusó.

Planteó en este sentido, que desde 2011, cuando Avilés asumió su primer mandato como intendente, ‘la municipalidad ha duplicado la cantidad de personal, pero ha disminuido la cantidad de los que deben controlar la gestión’.

Denunció también que desde el gobierno le han enviado ‘sendas notas intentando intimidarme al momento de hacer pública mi función y mi gestión’.

Asimismo, definió como ‘un absurdo’ el hecho de que se le impida el acceso al sistema informático del tribunal de Cuentas, siendo vocal electo por el voto popular.

‘He pedido el acceso al sistema y me dijeron que no puedo. El tribunal de Cuentas de Carlos Paz, en el siglo XXI, funciona con herramientas del siglo XIX. Me entregan un montón de expedientes en mano y así los tengo que devolver.

Hasta tuve que hacer una planilla en Excel para recordar qué firme y qué no, porque no tengo acceso al sistema.

Es algo inaudito que demuestra la absoluta falta de transparencia en el control de la gestión’, subrayó. Y ejemplificó: ‘Tenemos que controlar un presupuesto de más de 30 mil millones de pesos con una sola persona, cuando la defensoría del Pueblo tiene tres veces más personal que el tribunal de Cuentas’.

Ante una consulta de la prensa, Molina no descartó acudir a la justicia: ‘Lo estamos analizando con el equipo de asesores y tengo el respaldo del bloque de concejales, del legislador y del presidente del tribunal de Cuentas de la provincia’.

Precisamente, Beltrán Corvalán respaldó decididamente la denuncia a Molina, y comparó la situación con que lo se vive a nivel provincial.

‘Sentimos una cuestión que se viene expresando en el gobierno provincial y que tiene réplicas en algunos gobiernos locales.

Detestan, odian, le tienen fobia al control.

No quieren que controles y si no quieren, es por algo’, lanzó. Y agregó que cuando estas cuestiones se hacen públicas ‘se ponen locos’.

‘Hay una tarea sistemática que tiene que ver con desbaratar esto que les incomoda, porque todas estas cosas incomodan al poder. Pero estamos para eso, para ejercer el control y transparentar el uso de los dineros públicos.

Nuestro deber es cuidar la plata de todos los contribuyentes’, señaló. Y advirtió: ‘No nos vamos a amedrentar.

Hagan lo que hagan vamos a seguir controlando y por eso vengo a apoyar a Gustavo’.

Por su parte, el legislador provincial por Punilla, Walter Gispert, sostuvo que, ‘más allá del acto autoritario de avilés de no acompañar este pedido de informes y rechazar el reclamo, ahora dan un paso más y se llevan puesta la Carta Orgánica’.

‘La nota que presenta el exintendente amigo de Avilés al tribuno cita la COM, y la cita mal.

Hace un planteo sobre quiénes no pueden hablar, y la Carta Orgánica establece con claridad que el tribunal de Cuentas no puede opinar sobre oportunidad y conveniencia de una contratación, pero habla de la institución en términos de rechazar determinada orden. Eso no quiere decir que los tribunos están amordazados. Hay minoría en el tribunal de Cuentas para que todos los gastos sean públicos, aunque sean legales’, precisó.

También les mandó un mensaje a los concejales del oficialismo: ‘si intentan actuar como constituyentes, la alternativa que nos queda es la justicia. Lo que les digo es que cuando levantan la mano se tiene que hacer cargo. No le pueden echar la culpa a Avilés. No son agentes administrativos, son agentes políticos y tienen representatividad y legalidad’.

Ratificó que ante estos intentos de ‘meter miedo a quienes no comparten determina decisión política, no vamos a retroceder y vamos a denunciar en la justicia todo lo que está fuera de la ley’.

En tanto, el jefe del bloque de concejales de JxCP, Daniel Ribetti, destacó que con Molina ‘estamos trabajando juntos generando una sinergia muy importante.

‘Esto nos pone frente a un montón de información que nos permite dilucidar cómo se está manejando el municipio en muchos aspectos. Vemos la falta de transparencia, los gastos innecesarios y el manejo caprichoso con un presupuesto millonario, lo que estamos cuestionando fuertemente’, acotó.

‘La frase si no vas a robar déjate controlar cierra perfecto. Avilés, si no tenés nada que ocultar, abrí las puertas del sistema y dejá que Molina controle, y en el Concejo respondé los pedidos de informes’, finalizó.