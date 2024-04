Llaryora le bajó el tono a las críticas de Avilés a la provincia: ‘Mi voluntad es trabajar con todos los intendentes más allá de sus signos políticos’

El gobernador Martín Llaryora estuvo este lunes en Capilla del Monte donde anunció obras de agua potable por 150 millones de pesos, inauguró ‘Viviendas Semilla’ y entregó créditos sociales.

En ese marco, y abordado por la prensa, la bajó el tono a los fuertes cuestionamientos que viene formulando públicamente el intendente Esteban Avilés al gobierno provincial, sobre todo en relación al saneamiento del lago San Roque y a los subsidios al transporte.

‘A Esteban lo conozco hace muchos años, somos amigos, así que venimos trabajando en conjunto’, arrancó. Y aclaró que, ‘ustedes me han visto en Carlos Paz. Esa es mi voluntad. Trabajar con todos los intendentes más allá de sus signos políticos’.

Respecto a la problemática del lago, Llaryora sostuvo que, aun en el contexto de crisis nacional y recesión, ‘cuando se paran las obras, nosotros vamos a terminar lo que nos comprometimos en todo el sector y después les quedará a los intendentes hacer el trabajo’.

La referencia puntual, en este caso, tiene que ver con las redes domiciliarias de cloacas, un aspecto sobre el Avilés le había reclamado a la provincia.

‘Claramente en toda la cuenca, no solo en Carlos Paz, nosotros podemos ir haciendo todas las obras y trabajando con la infraestructura necesaria, pero si no se van conectando las cloacas y no hay un plan de desarrollo cloacal de cada una de las ciudades y un trabajo sobre los grandes generadores, va a ser imposible terminarlo’, indicó. E insistió: ‘hay responsabilidades que son provinciales y hay responsabilidades que son locales y me parece que es un momento oportuno, más allá de la crisis, para diseñar los planes ciudad por ciudad’.

‘A mí como gobernador me van a ver con el compromiso de terminar estas grandes obras que comenzó Juan Schiaretti, y todos los intendentes deben asumir el compromiso de priorizar y terminar con las obras cloacales.

Para salvar el lago hay que priorizar las obras que tienen que ver con la conexión de cloacas’, reforzó.

En cuanto al servicio de transporte, el gobernador advirtió que, ‘frente a la desaparición de los subsidios nacionales, nosotros decidimos sostenerlos, cuando algunos podían creer que también iban a desparecer los subsidios provinciales’.

Lo que sucede, explicó, es que, ‘en vez de subsidiar a la empresa como piden algunos y creo que ese fue el planteo (de Avilés), nosotros decidimos ayudar a la gente. Y esto está dado en sostener y ampliar el Boleto Educativo y el Boleto Obrero’.

Además, ‘estamos analizando la propuesta de ir ampliando los boletos para llegar a otros sectores antes que volver a subsidiar a las empresas’.