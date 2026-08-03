La Provincia licitó una inversión histórica para ampliar el sistema de agua potable de Córdoba y el Gran Córdoba

La obra demandará una inversión superior a los 110.700 millones de pesos y beneficiará a más de 1,5 millones de habitantes. Contempla la ampliación de la Planta Potabilizadora Los Molinos y la refuncionalización del acueducto El Diquecito–La Calera. Permitirá aumentar la capacidad de producción de agua potable y garantizar el abastecimiento para el crecimiento futuro de la capital y su área metropolitana.

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), realizó la apertura de las ofertas técnicas para la primera etapa de la obra de refuncionalización integral del sistema de agua potable de la ciudad de Córdoba y su área metropolitana.

Con un presupuesto oficial superior a los 110.700 millones de pesos, la iniciativa permitirá fortalecer el abastecimiento de agua potable para más de 1,5 millones de habitantes de la ciudad de Córdoba y del Gran Córdoba.

El proyecto contempla la ampliación de la capacidad operativa de la Planta Potabilizadora Los Molinos y la refuncionalización del acueducto El Diquecito–La Calera, dos intervenciones fundamentales para incrementar la producción de agua potable y garantizar el suministro frente al crecimiento poblacional de las próximas décadas.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, destacó que “se trata de una obra estratégica para la ciudad de Córdoba y su área metropolitana, porque permitirá responder a las demandas actuales, pero fundamentalmente a las futuras”.

Además, sostuvo que “probablemente sea la obra de infraestructura hídrica más importante que se construirá en Córdoba durante el siglo XXI” y remarcó que “es posible gracias al trabajo conjunto y coordinado entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba”.

La obra será financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y permitirá ampliar la capacidad de producción de la Planta Los Molinos hasta alcanzar los 5 metros cúbicos por segundo.

En paralelo, se intervendrá el acueducto El Diquecito–La Calera, infraestructura centenaria que abastece de agua cruda a la Planta Suquía. “Este acueducto necesita ser intervenido para garantizar que pueda seguir operando durante otros cien años”, explicó López.

Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Pública, Miguel Siciliano, afirmó que esta inversión resulta indispensable para acompañar el crecimiento de la capital provincial y de las localidades que integran el Ente Metropolitano.

Asimismo, señaló que, aun en un contexto económico complejo, “una provincia que decide avanzar con una obra de esta magnitud para garantizar un servicio esencial como el agua potable demuestra la capacidad de los cordobeses para seguir invirtiendo y planificando el futuro”.

A su turno, el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, Diego Peralta, destacó que la obra será determinante para sostener un crecimiento urbano ordenado y planificado, con infraestructura que beneficiará a las próximas generaciones.

Detalles de la obra

La intervención contempla la ampliación de la Planta Potabilizadora Los Molinos mediante la construcción de nuevas conducciones de ingreso, una cámara de rejas, unidades de mezcla rápida, sistemas de floculación y sedimentación y nuevos filtros rápidos.

También incluye nuevos sistemas de dosificación de reactivos, la ampliación de las instalaciones de cloración, la construcción de cisternas, adecuaciones eléctricas en media y baja tensión y la ampliación del sistema de control y monitoreo (SCADA).

En paralelo, se ejecutará la refuncionalización del acueducto El Diquecito–La Calera mediante el reemplazo de tramos de cañerías por nuevos conductos de gran diámetro, la construcción de válvulas, cámaras y derivaciones y la adecuación de estructuras existentes.

Las tareas comprenderán, además, el mantenimiento del azud derivador, los desarenadores y las cámaras de rejas, junto con la incorporación de nuevos sistemas de control, accesos y dispositivos de seguridad, lo que permitirá optimizar el funcionamiento integral del sistema.