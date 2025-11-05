El Concejo aprobó la toma de un crédito de $1.200 millones para obras en Cárcano y un nuevo paseo costanero

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó por mayoría la autorización al Ejecutivo para gestionar un crédito provincial de $1.200 millones. Los fondos se destinarán al recambio del acueducto principal sobre avenida Cárcano y a la construcción del Paseo Identidad, un nuevo corredor peatonal a orillas del lago San Roque.

Por mayoría, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó en la sesión del pasado viernes un proyecto que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar un crédito de $1.200 millones del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba.

La iniciativa fue acompañada con 10 votos positivos y contó con dos votos negativos, correspondientes a los concejales Daniel Ribetti y Pía Felpeto (Juntos por Carlos Paz).

El financiamiento se destinará a dos obras principales: la renovación parcial del acueducto sobre avenida Cárcano ($500.000.000) y la ejecución del Paseo Identidad ($700.000.000), un nuevo corredor peatonal entre el puente Cassaffousth y el puente Centenario, a orillas del lago San Roque.

Detalles de las obras

Según la nota de elevación firmada por el intendente Esteban Avilés, el Paseo Identidad se desarrollará sobre terrenos públicos municipales y provinciales, en un sector donde actualmente existe un terraplén de protección que resguarda la cañería troncal cloacal del programa de saneamiento de la Cuenca Sur.

El proyecto contempla la adecuación estructural de ese terraplén y la elevación de la cota hasta los 37,50 metros, igualando la altura de las veredas céntricas, para reforzar la infraestructura ante crecidas.

El paseo incluirá plazas temáticas vinculadas a la identidad cultural local:

Plaza del Sol , con un reloj solar orientado hacia el río.

, con un reloj solar orientado hacia el río. Plaza de la Villa , para intervenciones culturales y comunitarias.

, para intervenciones culturales y comunitarias. Plaza de la Vida Pachamama , con juegos de agua y paisajismo.

, con juegos de agua y paisajismo. Plaza de los Carlos, dedicada a la identidad teatral de la ciudad.

En tanto, sobre avenida Cárcano se prevé el recambio de 2.400 metros de cañería con tuberías de PRFV de 600 mm de diámetro, repavimentación integral, ensanche de calzada y adecuación hidráulica.

Posturas y argumentos: un debate con matices

La concejala Raquel Merlino (Carlos Paz Unido) defendió con énfasis el proyecto y sostuvo que la medida no representa un gasto innecesario, sino una inversión planificada. Aseguró que “sí, tomamos créditos, pero son créditos blandos que convienen” y aclaró que “no estamos tomando deuda para sobrevivir, sino para hacer obras”.

En respuesta a las críticas sobre la falta de información técnica, señaló que el proyecto fue discutido en comisión y subrayó el esfuerzo acumulado de las gestiones del oficialismo: “Este gobierno ha hecho muchas obras estructurales que a veces se olvidan.”

Por su parte, la presidenta del cuerpo, Alejandra Roldán (Carlos Paz Unido), destacó que el financiamiento aprobado responde a una decisión de planificación y visión a futuro. “Estamos hablando de agua, de educación, de desarrollo”, expresó, al tiempo que cuestionó a quienes votan en contra.

Para la edil, oponerse al proyecto implica negarse al progreso. “Cuesta entender que haya quienes hoy elijan oponerse a un paso adelante”, sostuvo, y agregó: “Negarse a acompañarlo es darle la espalda al progreso, al trabajo y al esfuerzo de una comunidad que quiere seguir creciendo.”

En la misma línea, Marcela Bosch (Carlos Paz Unido) valoró el proyecto como un ejemplo de articulación entre municipio y provincia, y lo ubicó dentro de una mirada de desarrollo a largo plazo. “Nuestro gobierno siempre ha priorizado realizar obras que potencien la calidad de vida de los carlospacenses y posicionen a nuestra ciudad como destino, pensando no solo en el presente, sino también en el futuro”, señaló.

Desde la oposición, el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) acompañó el proyecto aunque con reparos. Consideró que “la provincia viene a salvar inversiones que el municipio debía hacer, como el recambio del acueducto”, y agregó que “el municipio ahora tiene la obligación de destinar esos fondos liberados a otras obras menores, pero importantes para los vecinos.”

También destacó que la obra del paseo costanero reforzará el valor institucional de la zona donde se instalará la Universidad Provincial de Córdoba. “Viene a dotar de valor a ese sector de la ciudad”, indicó.

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) votó en contra y argumentó que la decisión se tomó sin la información técnica necesaria. “Estamos decidiendo sobre 1.200 millones de pesos y ni siquiera tenemos un render. Nos piden firmar un cheque en blanco”, afirmó.

Asimismo, criticó la combinación de una obra urgente con otra de carácter simbólico. “Mezclan una obra urgente como el acueducto con un paseo que va a tener una plaza dedicada al Sol, una a la Pachamama y otra a los Carlos. No sabemos cuánto cuesta cada parte ni cómo se distribuyen los fondos”, observó.

Por su parte, Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz) acompañó la votación pero planteó sus objeciones frente a lo que consideró una utilización política del tema. “El Gobierno hace alarde de superávit, pero pide créditos. Hay que decir la verdad: si tenés plata, no pedís prestado”, señaló.

De todos modos, reconoció la importancia de las obras al afirmar que “este es un crédito interesante, razonable, conveniente”. Recordó además que su bloque había solicitado proyectos similares: “Hemos presentado proyectos pidiendo por Cárcano y nuevos circuitos turísticos. Vamos a acompañar.”

Créditos blandos

El crédito se devolverá en cuotas mensuales de $20 millones —equivalentes a cinco años— y estará garantizado con cesión automática de coparticipación provincial.

Conclusión

Con el respaldo de 10 de los 12 concejales, el intendente quedó autorizado para avanzar con el trámite del crédito, que permitirá financiar dos obras estratégicas de infraestructura y espacio público.

Aunque el acompañamiento fue mayoritario, el debate dejó expuestas diferencias en torno a la transparencia del proceso, la disponibilidad de información técnica y las prioridades de inversión, en una ciudad donde las obras simbólicas conviven con demandas estructurales aún pendientes.

El debate en el recinto