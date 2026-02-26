Ribetti alerta por el “costo Avilés” y vincula la alta presión tributaria con pérdida de competitividad en Villa Carlos Paz

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) advirtió que la ciudad figura entre las más caras de Córdoba en tasas a la producción y el comercio, a partir de un informe publicado por La Voz del Interior, y sostuvo que el “costo Avilés” —en referencia al modelo de gestión del intendente Esteban Avilés— está “asfixiando a la economía local” y deteriorando la competitividad turística.

El debate por la presión tributaria municipal sumó un nuevo capítulo en Villa Carlos Paz. Tras la publicación de un informe de La Voz del Interior, elaborado en base a los datos del Portal de Transparencia Tributaria Municipal del Gobierno nacional, el concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) cuestionó el esquema fiscal local y volvió a apuntar contra lo que denomina el “costo Avilés”.

Según ese relevamiento, Villa Carlos Paz aparece entre los municipios con alícuotas más altas de la provincia en actividades primarias, industria e hipermercados, lo que reavivó la discusión sobre cuánto pesa el Estado municipal en los costos de producir, comerciar e invertir en la ciudad.

“La información publicada por La Voz del Interior debería encender todas las alarmas en Villa Carlos Paz: nuestra ciudad encabeza el ranking provincial de carga tributaria sobre la actividad industrial y comercial. No se trata de una opinión política ni de una exageración discursiva. Es un dato duro que confirma, con números, algo que desde hace años venimos advirtiendo desde el Concejo: el llamado costo Avilés está asfixiando a la economía local”, planteó Ribetti, en referencia al modelo de gestión que encabeza el intendente Esteban Avilés.

Qué entiende Ribetti por “costo Avilés”

El concejal explicó que el concepto resume “un modelo de gestión que se financia sistemáticamente con aumentos de tasas y contribuciones muy por encima de la inflación interanual”. Recordó que “el caso más extremo se dio en enero de 2025, cuando los incrementos superaron en más de un 60% a la inflación” y remarcó que, lejos de ser una excepción, esa lógica “se volvió regla”.

Para Ribetti, el resultado es previsible: “mayores costos para quienes producen, comercian o invierten en la ciudad, y una inevitable transferencia a precios de bienes y servicios locales”.

“Ya entonces advertíamos que este camino iba a erosionar la competitividad de Carlos Paz frente a otros destinos turísticos y a debilitar al propio sector productivo, cada vez con menos margen para reinvertir, modernizarse o mejorar la calidad de la oferta. Hoy, los datos provinciales confirman esa pérdida de competitividad”, agregó.

Un gasto municipal “desproporcionado” y contratos cuestionados

El edil aseguró que ese nivel de presión tributaria se destina, principalmente, a sostener “un gasto municipal desproporcionado”. En esa línea, señaló que Villa Carlos Paz tendría “uno de los costos salariales por habitante más altos de la provincia: aproximadamente un empleado municipal cada 48 habitantes”.

A esto, sumó “contratos claramente desventajosos para el Municipio, como los vinculados a la recolección de residuos y al transporte urbano”.

“Solo en subsidios al transporte, el año pasado se destinaron alrededor de 1.800 millones de pesos, con menos recorridos y menos frecuencias. Paradójicamente, la empresa incorporó unidades nuevas que, en los hechos, fueron financiadas por los vecinos aunque el colectivo no pase”, cuestionó Ribetti.

Concejal Daniel Ribetti.

Desde su mirada, “este derroche se refleja hoy en los indicadores que nos colocan como la ciudad más cara en tasas primarias y de Industria y Comercio de Córdoba”, lo que —afirmó— tiene consecuencias concretas: “desalienta inversiones, empuja a los industriales a radicarse en localidades vecinas como Malagueño y nos resta atractivo frente a otros destinos turísticos que compiten de igual a igual, pero con una estructura de costos mucho más razonable”.

Servicios básicos, infraestructura y turismo en retroceso

El concejal también vinculó el “costo Avilés” con la falta de respuestas en áreas sensibles. “Mientras tanto, los déficits estructurales siguen intactos. Agua y cloacas —dos servicios básicos para cualquier ciudad turística— siguen siendo una deuda grave”, señaló.

“Esta temporada, Carlos Paz se quedó sin agua. Eso no es una anécdota: es un error imperdonable para una ciudad que vive del turismo”, añadió, y sumó a ese diagnóstico “el deterioro de calles e infraestructura urbana, especialmente fuera del centro, donde el abandono es cada vez más visible”.

Ribetti advirtió que el impacto también se observa en los indicadores turísticos. Recordó que “un estudio oficial de la Secretaría de Turismo de Carlos Paz de 2020 registraba un pernocte promedio de seis noches”, mientras que hoy ese promedio “ronda apenas tres noches, concentradas en fines de semana”.

“Menos estadía, menos consumo, menos empleo”, resumió.

“Una ciudad cara para producir, vivir y visitar”

En su análisis, el concejal describió a Villa Carlos Paz como “una ciudad cara para producir, cara para vivir y cara para visitar”, y sostuvo que ese combo tiene efectos directos: “Las grandes inversiones nos esquivan, la actividad productiva se retrae y el deterioro urbano avanza al mismo ritmo que el aumento de tasas”.

“La pregunta ya no es si el costo Avilés existe. La pregunta es cuánto más vamos a tardar en cambiar de rumbo”, planteó.

Para Ribetti, la discusión de fondo es qué modelo de ciudad se quiere para las próximas décadas: “Si no pensamos hoy la ciudad que queremos para los próximos 50 años —con un Estado municipal eficiente, servicios básicos garantizados y una estructura tributaria razonable—, cuando se termine el ciclo político actual, lo que quedará será una ciudad cara, sin competitividad y condenada a convertirse en una triste ciudad dormitorio”.

“Reflexionar es urgente. Decidir, todavía más”, concluyó.