Formación y futuro: éxito de la tercera Expocarreras en Capilla del Monte

El evento se desarrolló en el IPEM 88 y contó con la participación de universidades e institutos de toda la provincia.

Con la participación de más de veinte universidades e institutos superiores de la provincia, el municipio de Capilla del Monte llevó adelante en el IPEM 88 la tercera edición de la Expocarreras, una propuesta que busca acercar la oferta académica a jóvenes y estudiantes secundarios en la definición de su formación profesional.

El intendente Fabricio Díaz recorrió la muestra y destacó su importancia dentro del proyecto educativo que atraviesa la ciudad. “Estamos viviendo un momento histórico para Capilla del Monte y la región. En el predio de al lado, el Gobierno Provincial avanza en la construcción de la Sede Regional Capilla del Monte de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), una obra que no solo impactará en los jóvenes de nuestra localidad, sino también en los de toda la región”, afirmó.

Díaz subrayó que esta iniciativa es resultado de la política de federalización de la educación superior impulsada por el gobernador Martín Llaryora, que busca garantizar el acceso a la universidad pública a los jóvenes de toda la provincia.

La jornada contó con la presencia de autoridades educativas, profesionales locales, integrantes del equipo ejecutivo municipal, instituciones de nivel medio y superior, y un gran número de estudiantes, quienes participaron en charlas de orientación vocacional para planificar su futuro académico.