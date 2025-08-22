YPF aplicó el quinto aumento de combustibles en poco más de un mes

Desde la medianoche del viernes 22 de agosto rigen nuevos precios en Córdoba: la nafta súper quedó en $1.460 y la Infinia en $1.685.

Los conductores cordobeses amanecieron con otra sorpresa en los surtidores. YPF volvió a ajustar los valores de sus combustibles y concretó así el quinto incremento en poco más de un mes, lo que profundiza el malestar por el constante impacto en el bolsillo.

Nuevos precios en Córdoba

Con la actualización vigente desde la madrugada, las tarifas en las estaciones de servicio quedaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: $1.460

$1.460 Infinia: $1.685

$1.685 Diésel 500: $1.464

$1.464 Infinia Diésel: $1.636

Un nuevo golpe al bolsillo

La medida se aplica en todas las bocas de expendio de la provincia y refleja el escenario de aumentos consecutivos que afronta el sector. La situación generó descontento entre los automovilistas, muchos de los cuales manifestaron resignación ante la imposibilidad de dejar de usar sus vehículos para trasladarse.