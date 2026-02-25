Presión tributaria: Villa Carlos Paz, la más cara en varios rubros, y Nación abre una web para reportar tasas municipales

Un relevamiento publicado por La Voz del Interior a partir de datos del Portal de Transparencia Tributaria Municipal del Gobierno nacional ubica a Villa Carlos Paz entre los municipios con alícuotas más elevadas en actividades primarias, industria e hipermercados. La Nación también habilitó una web para que vecinos de todo el país reporten tasas municipales.

La discusión sobre la presión impositiva local ya no es solo un tema técnico: empezó a pegar de lleno en los despachos municipales. Un informe difundido por La Voz del Interior, en base a la información publicada en el Portal de Transparencia Tributaria Municipal del Gobierno nacional, muestra que Villa Carlos Paz figura entre las ciudades con tasas más altas en varios rubros productivos, en comparación con otras localidades importantes de la provincia.

El portal oficial releva los tributos que aplican los municipios a distintas actividades económicas —primarias, industriales, hipermercados y financieras— y permite comparar las alícuotas máximas de cada jurisdicción. A partir de esos datos, el informe periodístico concluye que no todos los municipios cobran lo mismo ni de la misma manera, y que las diferencias pueden ser significativas para productores, comercios, industrias y bancos.

Actividades primarias: Villa Carlos Paz, en el extremo superior

En el caso de las actividades primarias (ganadería, agricultura, pesca, silvicultura), el contraste es marcado. El informe señala que hay ciudades como Río Tercero que directamente no gravan este rubro, con una tasa de 0%.

En el otro extremo, Villa Carlos Paz aplica una alícuota que va del 0,50% al 2% sobre Ingresos Brutos para las actividades primarias, el nivel más alto dentro del grupo de ciudades analizadas.

A modo de referencia, Córdoba capital fija una tasa del 0,70%, Villa María del 0,50%, Río Cuarto se mueve entre 0% y 0,60%, San Francisco entre 0% y 1%, y Alta Gracia entre 0,70% y 1%.

En términos prácticos, para un productor con igual nivel de facturación, la carga municipal puede ser hasta cuatro veces mayor según el lugar donde opere, lo que impacta directamente en costos y competitividad.

Industria e hipermercados: la alícuota más alta también está en Carlos Paz

El patrón se repite en la actividad industrial. De acuerdo al relevamiento citado, Río Cuarto aplica una tasa del 0,40% y Villa María del 0,50%. Córdoba capital establece un rango de 0,60% a 1,10%, mientras que Río Tercero se ubica entre 0,65% y 0,80%.

En este mapa, Villa Carlos Paz vuelve a marcar el techo: la tasa industrial va de 0,65% hasta 3,60%, la alícuota máxima más alta del conjunto relevado.

En Alta Gracia, el rango se ubica entre 0,70% y 1,20%, y en La Calera entre 0,60% y 1,20%, aunque con un régimen particular: una ordenanza establece “Tasa Cero” por 30 años para nuevas empresas que se radiquen en esa ciudad, como señal de promoción de inversiones.

En el rubro hipermercados, el esquema es muy similar al industrial: Río Cuarto (0,40%), Villa María (0,50%), Córdoba capital (0,60%–1,10%) y Río Tercero (0,65%–0,80%) muestran niveles relativamente moderados, mientras que Villa Carlos Paz vuelve a escalar hasta 3,60% como máximo.

En una gran superficie comercial, esa diferencia se puede traducir tanto en el precio final de los productos como en el margen empresario, en un contexto donde cada punto de alícuota pesa sobre la estructura de costos.

Actividades financieras: aquí el tope lo marca Río Tercero

El capítulo financiero muestra otra distribución. El informe de La Voz del Interior precisa que Río Tercero lidera con una alícuota del 5,50% para actividades financieras. Le siguen Córdoba capital con 5%, San Francisco con 4,80%, Villa María con 4,75% y Río Cuarto con 4,50%.

Más abajo aparecen Villa Carlos Paz, con una tasa del 3,90%, Alta Gracia (3,60%), Bell Ville (3%) y La Calera (2,50%).

Además de los porcentajes, el informe aclara que en varios casos existen mínimos fijos o montos por empleado que elevan la carga efectiva, y que las bases imponibles no son idénticas: algunos municipios calculan sobre el total del resultado, otros descuentan ciertos conceptos. Esas diferencias técnicas explican parte de la controversia cuando se comparan rankings sin contexto.

Villa Carlos Paz en el mapa: tasas altas y competencia entre municipios

Si se ordenan los datos por alícuota máxima, Villa Carlos Paz aparece como el municipio con tasas más altas en actividades primarias, industria e hipermercados, mientras que en el sector financiero queda en una franja intermedia, detrás de Río Tercero y otras ciudades del interior.

El análisis citado concluye que en Córdoba no existe una política tributaria municipal homogénea, sino modelos distintos según cada ciudad: algunos optan por esquemas de alícuotas más elevadas, otros priorizan regímenes promocionales o tasas moderadas para atraer inversiones.

Para el sector productivo, esa dispersión no es abstracta: significa que, según dónde se produzca o se venda, el peso del Estado municipal puede variar de manera significativa y condicionar precios, inversión y empleo.

Una web nacional para consultar y reportar tasas municipales

En paralelo al Portal de Transparencia, el Gobierno nacional creó una página web para que los ciudadanos de todo el país puedan reportar las tasas municipales que cobra cada ciudad.

La herramienta —de acceso directo y sin necesidad de registración— permite cargar información sobre tasas de tasa vial, entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercados. Además, ofrece un mapa interactivo en el que se elige la provincia y se despliega el listado de tasas declaradas por municipio.

Según se informó oficialmente, la intención de la Casa Rosada es que el listado se vaya completando y corrigiendo con los aportes de usuarios y contribuyentes, generando un monitoreo permanente sobre la estructura tributaria local y sumando presión para revisar tributos considerados excesivos o distorsivos.

En este contexto, los datos que muestran a Villa Carlos Paz en la franja alta de la presión impositiva sobre actividades productivas abren un debate que ya excede el plano técnico: cómo equilibrar la necesidad de recursos municipales con la competitividad de quienes producen, invierten y trabajan en la ciudad.