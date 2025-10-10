Premio Nobel de la Paz para líder opositora venezolana María Corina Machado

La venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su trayectoria defendiendo derechos civiles y promoviendo una transición pacífica hacia la democracia.

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado, reconocida por el comité noruego como “una mujer que mantiene viva la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente”. En su fallo, se destacó su “incansable labor promoviendo derechos democráticos en Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica desde la dictadura”.

Machado, líder de la oposición venezolana y figura emblemática de la resistencia política, ha continuado su activismo desde la clandestinidad y bajo amenazas constantes. Su designación como premio simboliza un apoyo explícito a quienes enfrentan gobiernos que restringen libertades.

El Comité Nobel señaló que Machado representa un ejemplo extraordinario de coraje civil en América Latina, al haber desempeñado un papel unificador en una oposición fragmentada, proponiendo como eje común la exigencia de elecciones libres y representativas.