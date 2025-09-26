Cuesta Blanca: la Comuna entregó nueva indumentaria al equipo de Guardambientes

La Comuna de Cuesta Blanca reforzó el trabajo ambiental con la entrega de indumentaria completa y calzado al equipo de Guardambiente.

La Presidenta Comunal Ana Gaitán encabezó este viernes la entrega de nueva indumentaria para los Guardambientes Comunales, un aporte clave para fortalecer su labor diaria en el cuidado del entorno natural de la localidad.

El equipamiento incluye ropa y calzado completo, elementos indispensables para garantizar la presencia, seguridad y condiciones adecuadas de trabajo de quienes cumplen funciones en territorio.

Desde la Comuna destacaron que esta acción forma parte del compromiso sostenido con la preservación ambiental y con los trabajadores que, de manera cotidiana, se encargan de proteger los espacios naturales de Cuesta Blanca.