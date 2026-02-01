Capitani calificó como “muy buena” la temporada de verano y destacó que Córdoba lidera en números

En diálogo con La Jornada durante el Festival de la Peperina en Cabalango, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, afirmó que la temporada de verano en la provincia es “muy buena” y que Córdoba lidera en el país en términos de movimiento turístico.

La visita de Darío Capitani al Festival de la Peperina de Cabalango dejó algo más que el acompañamiento institucional al evento. En una entrevista con La Jornada, el titular de la Agencia Córdoba Turismo trazó un balance del verano cordobés al 31 de enero y sostuvo que la temporada viene superando las expectativas trazadas a comienzos de año.

Capitani explicó que desde el organismo se habían fijado como objetivo crecer respecto de los números de la temporada anterior y que, a esta altura del verano, esa meta se está cumpliendo. “Nos habíamos fijado una estrategia de crecer en términos de los números del año anterior. Y hoy estamos viendo un gran resultado”, aseguró.

En ese sentido, planteó que pueden discutirse “segmentos” o incluso el desempeño de destinos turísticos específicos, pero remarcó que, en términos generales, “Córdoba supera en expectativa la del año anterior”. Según describió, se trata de “un crecimiento sostenido que no ocurre en toda la Argentina, que no ocurre en todos los destinos nacionales”.

El funcionario vinculó estos resultados con una política de trabajo continuo sobre la oferta cultural y recreativa de la provincia. “Quizás no es solo ofrecer el destino turístico por sí, por las cualidades y las excelencias de lo que significa cada lugar o cada episodio, sino también la agenda”, señaló, al destacar la importancia de “cuidar, robustecer, fortalecer este tipo de encuentros” como el Festival de Cabalango.

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Capitani subrayó que el turismo viene mostrando una buena respuesta pese al contexto económico. Recordó que durante el año se convivió con un tipo de cambio que incentivó el viaje al exterior, pero aun así el movimiento interno en la provincia se mantuvo firme. “Lidiamos con una economía, un tipo de cambio… pero Córdoba está liderando el segmento de la Argentina en números”, afirmó.

A la hora de ponerle un nombre a la temporada, fue claro: “La consideraría muy buena. Por supuesto, esto no es pleno, no es excelente”, matizó, aludiendo a las dificultades propias de la coyuntura. Sin embargo, insistió en que el sendero es positivo “no solo para toda la economía, sino también para disfrutar de que Córdoba está yendo en el sendero del crecimiento”.

De cara a lo que resta del verano, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo remarcó que el desafío es sostener el ritmo y seguir acompañando al sector privado. “El sector está trabajando, el visitante está. No aflojamos, no frenamos: tenemos que seguir pensando en cómo crecer”, resumió, con la mirada puesta en febrero y en la continuidad de los festivales y la agenda turística en todo el territorio provincial.