YWCA y ZigZag iniciaron Costura Deco Nivel 2 con cupos agotados y celebran cinco años de talleres en Carlos Paz

Con una sala llena y mucha energía compartida, YWCA Villa Carlos Paz y ZigZag Decoración Textil dieron inicio al Taller de Costura Deco Nivel 2 en el Club Villa Domínguez. La capacitación, a cargo de Carolina Díaz, consolida cinco años consecutivos de formación y encuentro comunitario.

El pasado jueves 5, el Club Villa Domínguez fue escenario de un comienzo especial: YWCA Villa Carlos Paz y ZigZag Decoración Textil pusieron en marcha el Taller de Costura Deco Nivel 2 con cupos agotados, en una jornada que combinó aprendizaje, entusiasmo y ese clima de comunidad que se construye cuando las manos trabajan y las historias se encuentran.

La capacitación está a cargo de la profesora Carolina Díaz, y forma parte de un camino sostenido que ya cumple cinco años consecutivos brindando oportunidades de formación en costura decorativa en la ciudad.

Más allá de lo técnico, desde la organización destacaron los ejes que atraviesan el taller: desarrollo personal, proyectos, creatividad y voluntariado en acción. En la práctica, eso se traduce en un espacio donde cada clase suma herramientas concretas, pero también confianza, acompañamiento y ganas de seguir creando.

En el inicio de la actividad también acompañaron integrantes de la comisión directiva de YWCA, encabezadas por su presidenta Matilde Cornaglia, reforzando el espíritu de la propuesta: aprender haciendo, crecer compartiendo.

También sigue el Nivel Inicial en Los Manantiales (con cupos)

Este nuevo comienzo se suma al Taller de Costura Deco Nivel Inicial, que se desarrolla los martes en el Centro Vecinal Los Manantiales (Guaymallén 60) de 15:30 a 18:30. Para esa actividad aún quedan algunos cupos disponibles para quienes quieran incorporarse.

Para inscribirse o consultar, están habilitados estos contactos: 3541-646677 / 3472-505566.