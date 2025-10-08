Vivir con algoritmos: cómo la tecnología decide más cosas de las que imaginamos

Cada clic, cada búsqueda y cada recomendación deja una huella digital que las máquinas aprenden a interpretar. Sin darnos cuenta, los algoritmos ya forman parte de nuestras decisiones diarias.

La inteligencia artificial y los algoritmos ya no viven en laboratorios ni en películas futuristas. Están en nuestras manos, literalmente, cada vez que desbloqueamos el celular, pedimos una playlist o miramos una serie. Sin embargo, pocas veces pensamos en lo mucho que la tecnología influye en nuestras elecciones cotidianas.

Lo que vemos, lo que elegimos

Las plataformas digitales utilizan algoritmos para “entendernos”: observan nuestros gustos, horarios y hábitos, y con esa información nos muestran lo que creen que queremos ver. Así, Netflix sugiere la próxima serie, Spotify arma listas personalizadas y las redes sociales deciden qué publicaciones aparecen primero.

A simple vista parece comodidad, pero también implica una pregunta incómoda: ¿elegimos realmente o el algoritmo elige por nosotros?

La ilusión de la personalización

El objetivo de los algoritmos es mantener nuestra atención. Cuanto más tiempo pasamos mirando una pantalla, más datos generamos y más ajustadas se vuelven las recomendaciones. Es un ciclo perfecto —para ellos— que puede volvernos prisioneros de nuestros propios gustos.

Sin darnos cuenta, dejamos de explorar lo desconocido para quedarnos dentro de una burbuja digital donde todo se parece a lo que ya nos gustó antes.

Cuando la tecnología acierta (y cuando no)

Los algoritmos también simplifican la vida: nos ayudan a evitar embotellamientos, traducen textos, filtran correos y hasta predicen el clima. Pero su precisión tiene límites. Se equivocan cuando los datos son incompletos o reflejan prejuicios del mundo real. En esos casos, las máquinas aprenden lo que ya existe… incluso los errores humanos.

Recuperar el control

Usar la tecnología con conciencia es posible. Podemos salir de la rutina digital explorando manualmente nuevas películas, artistas o rutas, variando los resultados que los sistemas esperan de nosotros. Y sobre todo, recordando que detrás de cada algoritmo hay una intención: vender, retener o persuadir.

Vivimos rodeados de inteligencia artificial, pero todavía somos nosotros quienes decidimos cuánto poder darle. Entender cómo funcionan los algoritmos no es desconfiar de ellos, sino aprender a convivir con la tecnología sin perder la capacidad de elegir.