Villa Cura Brochero: Llaryora quiere potenciar el turismo religioso y anuncia un monumento al cura gaucho

Estará ubicado en la Cuesta de Brochero, tendrá 17 metros de altura y demandará una inversión de 75 millones de pesos. El turismo religioso es una modalidad en la que las personas eligen destinos que tienen un significado espiritual o sagrado.

El gobernador Martín Llaryora anunció la construcción de un monumento al Cura Brochero, el más grande de todo el mundo.

Ese tipo de turismo puede incluir peregrinaciones a santuarios, visitas a templos, iglesias, mezquitas o sinagogas, así como la participación en festividades religiosas o retiros espirituales. Motivados por la fe, la cultura, la historia o la búsqueda de experiencias espirituales, los visitantes llegan a estos lugares entre los que se destacan en el mundo la peregrinación a Santiago de Compostela en España, la visita a la Basílica de Guadalupe en México o recorridos por el Vaticano.

En Argentina, hay destinos importantes de turismo religioso como la Basílica de Luján, la Virgen del Cerro en Salta y el recorrido de Cura Brochero en Córdoba.

“Al turismo religioso hay que acompañarlo, con infraestructura, con capacitación turística. Es tiempo, trabajo e inversión. Pero lo importante es tener la visión. Yo quiero que sepan que esa es la misión que como gobernador tengo. Acompañar, apoyar y ayudar. Porque sé que si esto sale bien, Córdoba tiene un activo turístico nuevo que va a potenciar a toda Córdoba. No solo a nuestra querida región”, aseguró el gobernador.

Al mismo tiempo, el mandatario comprometió el envío de un aporte de 30 millones para la iglesia local, donde reposan los restos del santo argentino; y otros 75 millones para obras de cordón cuneta en el balneario.

“Sin caminos, sin energía, sin escuela, sin conectividad, sin balneario, la gente no viene. Y si no viene la gente, no tenemos trabajo. Y si no tenemos trabajo no podemos ser un pueblo que crece. Vamos a seguir haciendo infraestructura porque Córdoba no va a parar”, destacó Llaryora.

Viviendas

En la oportunidad, 28 familias de la localidad se convirtieron en propietarias de sus hogares al recibir de manos del gobernador Martín Llaryora las llaves de sus Viviendas Semilla.

Con una inversión provincial de 703 millones de pesos, estas familias cuentan ahora con casas con una superficie cubierta de 32,70 metros cuadrados, compuestas por un dormitorio, baño y cocina-comedor, brindando a los beneficiarios un espacio digno y funcional.

En ese sentido, el gobernador valoró que “trabajando juntos, Municipio y Provincia, hoy hay familias que hasta hace unos días alquilaban o vivían en casa de un familiar y a partir de ahora son propietarios, son dueños. Empezaron a construir su hogar. Un gusto maravilloso para nosotros poder hacer esto”

El Programa Vivienda Semilla está diseñado para facilitar el acceso a la vivienda a sectores de escasos recursos económicos, mediante un esquema de esfuerzo propio y ayuda mutua.

Para acompañar la urbanización del sector donde se levantaron las viviendas, la Provincia otorgó aportes al municipio destinados a la ejecución del alumbrado público y la red de agua potable, con otra inversión de 155 millones de pesos.

En la oportunidad, además, 54 vecinos de Villa Cura Brochero recibieron créditos del Banco de la Gente, con una inversión de más de 16 millones de pesos.

El intendente Carlos Oviedo valoró el acompañamiento y trabajo conjunto con el gobierno provincial: “Tenemos un gobernador que se comprometió y cumplió con el 100 por ciento de los proyectos en nuestra localidad”.

Estuvieron presentes, además, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; su par de Educación, Horacio Ferreyra; el presidente de Caminos de las Sierras; el secretario de Integración del Norte y Oeste; Alfredo Altamirano; el legislador Mariano Ceballos Recalde, entre otros.