Villa Carlos Paz será sede del Campeonato Argentino de Vela Clase J24

Del 14 al 18 de agosto, más de 25 veleros competirán en el lago San Roque en una cita náutica de nivel nacional.

Entre el jueves 14 y el lunes 18 de agosto, el lago San Roque será escenario del Campeonato Argentino de Vela Clase Internacional J24, con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

El evento es organizado por el Club Náutico Córdoba –sede del campeonato– y la Asociación Argentina Clase J24, y contará con la participación de más de 25 veleros provenientes de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Neuquén y Córdoba, que disputarán un total de 14 regatas.

La confirmación se realizó hoy en el Palacio Municipal, con la presencia del intendente Esteban Avilés, funcionarios locales y miembros de la organización.

La competencia tendrá entrada libre y gratuita, y se espera que vecinos y turistas se acerquen a disfrutar del espectáculo.

Según la organización, la flota de J24 más importante y numerosa de Sudamérica tiene base permanente en la ciudad, lo que permitirá la realización de nuevas competencias en los próximos meses.

