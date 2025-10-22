Villa Carlos Paz será sede de las Finales del Campeonato Argentino Amateur de Ajedrez 2025

Se disputarán del 11 al 14 de diciembre en el Estadio Arena. Participarán jugadores de todo el país en tres categorías y el certamen coronará a los nuevos campeones que representarán a la Federación Argentina de Ajedrez en el circuito mundial 2026.

Villa Carlos Paz, designada Capital Nacional del Ajedrez Social y Amateur, será escenario de las Finales del Campeonato Argentino Amateur 2025, organizadas por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) junto a la FAPC (Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba) y la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

El torneo se desarrollará del jueves 11 al domingo 14 de diciembre en el Estadio Arena Carlos Paz (Gobernador Roca 600) y reunirá a jugadores de todo el país en tres categorías: Sub 2300, Sub 2000 y Sub 1700.

Sistema de juego y cronograma

Las partidas se disputarán bajo el sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de 60 minutos más 30 segundos por jugada, válido para ELO internacional.

El cronograma previsto es el siguiente:

Jueves 11: Cierre de inscripciones 12:30 / Acto inaugural 13:45 / Rondas 1 y 2 a las 14:00 y 18:00.

Podrán participar ajedrecistas con rating inferior al de la categoría elegida y pertenecientes a una entidad afiliada a FADA. Cada campeón representará oficialmente a la federación nacional en los torneos FIDE del ciclo mundial 2026.

Inscripción y dirección arbitral

Las inscripciones se realizan a través del formulario en línea habilitado por la organización.

El costo varía según la fecha:

Hasta el 31 de octubre: $50.000 (promoción).

$50.000 (promoción). Hasta el 30 de noviembre: $60.000.

$60.000. Del 1 al 10 de diciembre: $65.000.

$65.000. Día de juego: $70.000.

Participantes extraoficiales: $90.000.

Habrá descuentos especiales para quienes participaron en semifinales oficiales FADA.

La dirección del torneo estará a cargo de Juan Durán y Nahuel Santianes, mientras que el árbitro principal será Igor Dubrovich.