Villa Carlos Paz se prepara para la quinta edición de su feria de vinos más importante

El evento reunirá a bodegas de todo el país, productores artesanales y propuestas gastronómicas el sábado 23 de agosto en el Hotel El Cid.

Villa Carlos Paz volverá a convertirse en el epicentro del vino argentino con la realización de Carlos Paz Descorcha, una cita que en su quinta edición ofrecerá una amplia gama de degustaciones, gastronomía regional, coctelería y música en vivo.

La feria se llevará a cabo el sábado 23 de agosto, desde las 18.30, en el Hotel El Cid, donde más de 25 bodegas de distintas provincias presentarán sus etiquetas, junto con destilados y espumantes.

Una experiencia renovada

Este año, el encuentro suma un sector dedicado exclusivamente al gin y otros destilados, con coctelería de autor y un espacio Sunset en los jardines del hotel para disfrutar al aire libre. La entrada incluye una propuesta gastronómica en dos pasos: empanadas cordobesas y sándwich de ternera braseada con topping a elección, o la opción vegetariana con tartín de choclo y empanadas de verdura.

Un punto estratégico para el vino argentino

Con su variada oferta turística, gastronómica y hotelera, Villa Carlos Paz se ha consolidado como una plaza clave para la promoción del vino. Carlos Paz Descorcha busca aprovechar ese potencial para conectar productores, distribuidores y consumidores, y fortalecer la presencia del sector en Córdoba.

La organización está a cargo del periodista especializado Gustavo Flores Bazán, junto a Rodrigo Serna, con el auspicio del programa internacional Wine in Moderation y la participación de Caminos del Vino, de la Cámara Empresaria del Vino Argentino.

Información útil

Fecha: sábado 23 de agosto, 18.30 hs

sábado 23 de agosto, 18.30 hs Lugar: Hotel El Cid, Hipólito Yrigoyen 250, Villa Carlos Paz

Hotel El Cid, Hipólito Yrigoyen 250, Villa Carlos Paz Entradas: a la venta en el hotel

a la venta en el hotel WhatsApp: +54 9 3541 590712 / +54 9 261 566 8662

+54 9 3541 590712 / +54 9 261 566 8662 Instagram: @carlospazdescorcha

Fuente: El Descorche Diario