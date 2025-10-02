Villa Carlos Paz se mostró al país y al mundo en la FIT 2025 con una propuesta integral

Con una propuesta integral y una fuerte agenda institucional, la ciudad captó la atención de miles de visitantes en la feria más importante de Latinoamérica.

Tras cuatro intensas jornadas en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), realizada en el predio de La Rural en Buenos Aires, Villa Carlos Paz reafirmó su liderazgo como destino turístico con una presencia estratégica que combinó entretenimiento, promoción cultural y gestiones institucionales.

El stand local ofreció gastronomía regional, espectáculos en vivo, degustaciones, sorteos, premios, juegos, tragos y DJ en vivo que recrearon la impronta de la noche carlospacense. Además, artistas que formarán parte de la temporada teatral 2025 —como el Mago Matus y TRUMP— visitaron el espacio, que fue uno de los más concurridos de la feria.

Agenda institucional

El intendente Esteban Avilés, junto al secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes Sebastián Boldrini, encabezó reuniones clave para el desarrollo estratégico del destino. Entre ellas, se destacó el encuentro con Miguel Cané, presidente de la Cámara de Turismo Médico y referente de la Posada del Qenti, con quien se acordó promover el turismo saludable y de bienestar.

También se avanzó en acuerdos con Manuel Belfer, propietario del Hotel Pinares del Cerro, para potenciar la oferta de hoteles de lujo, y se recibió la visita de Sergio Arévalo, gerente comercial de Despegar, con quien se compartieron estrategias de promoción del destino.

Avilés destacó que “la identidad carlospacense trasciende las fronteras del país” y celebró que el stand fuera “el más visitado por las familias argentinas y por visitantes de distintos países de Latinoamérica”.

Cámara de Turismo: agenda internacional y aniversario

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, que cumplió 22 años durante la feria, cerró su participación con una reunión clave con representantes de San Pablo (Brasil), invitando a operadores a conocer la ciudad.

La delegación estuvo integrada por Andrés García (presidente), Elizabeth Bocca (secretaria), la comisión directiva y socios privados como Mr. Coffee, Negroni, El Woo, La Quinta, Fonobus (transportador oficial), Keops, Khalama, Molino Rojo y Zebra.

Durante los cuatro días de FIT 2025, la Cámara refrendó el convenio con la Cámara de Turismo de San Rafael (Mendoza), participó del lanzamiento de la temporada de verano de Córdoba con el Cu-Cú como emblema, y estableció una agenda de trabajo conjunta para 2026, con foco en el posicionamiento de la ciudad como centro de reuniones.

Acompañamiento de ASHOGA

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA) valoró el esfuerzo de los empresarios locales para sostener la promoción del destino. “Un año más de presencia institucional y trabajo colaborativo en la feria más importante de Latinoamérica”, destacaron desde la entidad.