Villa Carlos Paz refuerza el mantenimiento de calles y la limpieza de espacios públicos en distintos distritos

La Municipalidad de Villa Carlos Paz detalló que se mantiene en marcha el Plan de Mantenimiento Vial en todos los distritos de la ciudad, con trabajos sobre calles de tierra y pavimentadas y acciones complementarias de limpieza en espacios públicos.

Este lunes, las cuadrillas municipales intervinieron en el Distrito Sur, en barrio Miguel Muñoz B, y en el Distrito Centro, en barrio El Fantasio, con tareas destinadas a mejorar el estado general de las calles de tierra. Los trabajos apuntan a facilitar una circulación más segura para los vecinos, especialmente después de las lluvias que afectan la transitabilidad en determinados sectores.

Reparación en el Puente Centenario

En paralelo, el área de mantenimiento vial ejecutó trabajos de reparación y reposición de adoquines en el Puente Centenario, con el objetivo de conservar en buen estado una de las vías de conexión más utilizadas de la ciudad.

Limpieza de microbasurales y recolección de poda

El Municipio informó además que se está reforzando la recolección de poda y la limpieza de microbasurales en distintos puntos de Villa Carlos Paz. En la mañana de este lunes, las cuadrillas se abocaron a estas tareas en barrio Villa del Río, en el marco de un esquema de trabajo que se irá replicando en otros sectores.

Desde el Gobierno de la Ciudad remarcan que estas acciones forman parte de un cronograma permanente de mantenimiento de calles y espacios públicos, y solicitaron a los vecinos colaborar evitando la conformación de microbasurales y respetando los días y horarios establecidos para la disposición de residuos y restos de poda.