lunes, febrero 9, 2026
Villa Carlos Paz es sede del Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una propuesta que ya comenzó y que ofrece, durante tres días, actividades deportivas, juegos tecnológicos y experiencias gratuitas para toda la familia a orillas del lago San Roque.

Villa Carlos Paz recibe el Tour de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una propuesta que trae a la ciudad el espíritu olímpico de cara al evento deportivo organizado por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). La actividad ya está en marcha y se extenderá hasta el sábado 8 de febrero, con un Fan Fest abierto a vecinos, vecinas y turistas.

Durante estas jornadas, el público puede disfrutar de actividades recreativas, juegos interactivos y la presencia de la mascota oficial “Capi”, en un espacio pensado para todas las edades. El tour invita a familias y amantes del deporte a conocer más sobre los próximos Juegos Suramericanos, que tendrán como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela en septiembre de 2026.

La propuesta forma parte de una campaña federal que busca integrar a todo el país en el camino hacia la competencia, donde está previsto que participen más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 57 disciplinas.

Actividades y propuestas para toda la familia

A lo largo de los tres días, el Fan Fest ofrece distintas estaciones y experiencias:

  • Actividades deportivas: fútbol en burbujas gigantes, handball siamés, vóley con paracaídas, tenis y otras disciplinas recreativas.
  • Tecnología y diversión: simuladores de Fórmula 1, juegos de realidad virtual y estaciones de ping pong, que suman entretenimiento y experiencias inmersivas.
  • Encuentro con “Capi”: la mascota oficial de los Juegos participa de las actividades, se sacará fotos con las familias y compartirá momentos de recreación con los más chicos.

Detalles del evento

El Tour de los Juegos Suramericanos se desarrolla en Villa Carlos Paz con el siguiente esquema:

  • Fechas: del 6 al 8 de febrero
  • Lugar: Parque de Asistencia para Rally (Av. Arturo Illia y Costanera)
  • Entrada: libre y gratuita para todo público

Desde el Municipio destacan que esta actividad busca acercar el deporte a la comunidad, promover hábitos de vida saludables y sumar a Villa Carlos Paz al camino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ofreciendo una propuesta abierta que combina recreación, tecnología y participación ciudadana.

Fotos: Luis M. Silva.

lajornada
lajornada

