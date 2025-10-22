Villa Carlos Paz presentó “Aventura VCP”, con actividades al aire libre para todas las edades

El nuevo programa municipal ofrece actividades gratuitas de trail running, trekking, canotaje y mountain bike para todas las edades, promoviendo la recreación y el contacto con el entorno natural.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó Aventura VCP, una propuesta deportiva, recreativa y de vida en la naturaleza única en el país, que invita a vecinos y turistas a disfrutar del aire libre y del entorno natural de la ciudad. El lanzamiento tuvo lugar este lunes, con la presencia del intendente Esteban Avilés.

Las actividades comenzarán el lunes 27 de octubre, con una amplia agenda libre y gratuita destinada a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, orientada a fomentar el movimiento, el bienestar y el cuidado ambiental.

“Aventura VCP” incluye experiencias como trail running, trekking, senderismo urbano y de montaña, canotaje y mountain bike, todas desarrolladas bajo una mirada integral que busca formar personas activas, creativas y comprometidas con el ambiente.

Cronograma de actividades

Lunes y miércoles, de 18:30 a 20:00 hs , en Costa del Lago (Estadio Arena) : actividades para niños y jóvenes de 6 a 17 años .

, en : actividades para niños y jóvenes de . Martes y jueves, de 18:30 a 20:00 hs , en Punto Comunitario Sol y Río (Costanera Sur 3342) : para niños y jóvenes de 6 a 17 años .

, en : para niños y jóvenes de . Viernes, de 13:00 a 16:00 hs , Senderismo Inicial y Avanzado para personas mayores , con punto de encuentro en Centro Veterinario Modelo (Matacos s/n) .

, para , con punto de encuentro en . Sábados, desde las 9:00 hs , actividades abiertas al público general (mayores de 10 años): Trekking y senderismo desde Punto Comunitario Sol y Río . Caminata recreativa y senderismo en Parque Estancia La Quinta – Vado El Fantasio (2 km) . Caminata recreativa y senderismo en Parque Estancia La Quinta – Playas de Oro (5 km) .

, actividades abiertas al público general (mayores de 10 años):

Para los vecinos residentes, la inscripción se realiza a través del programa Familia Activa, mientras que los turistas podrán participar sin inscripción previa.

Con esta iniciativa, el municipio busca consolidar a Villa Carlos Paz como destino de turismo activo y saludable, promoviendo un estilo de vida en movimiento y en armonía con la naturaleza.