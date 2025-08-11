Villa Carlos Paz prepara una edición especial de la Fiesta de la Primavera por sus 30 años

El evento, que según el municipio es el festejo juvenil gratuito más importante del país, tendrá su jornada central el 20 de septiembre en el Parque de Asistencia.

Villa Carlos Paz se prepara para una edición especial de la Fiesta de la Primavera, que este 2025 cumple 30 años. Bajo el lema “30 Años de la Primavera de todos”, el municipio anunció que el festejo reunirá música, actividades culturales, deportes y propuestas turísticas en un fin de semana dedicado a la juventud y el encuentro.

La presentación oficial se realizó este lunes en la Sala de Acuerdos del municipio, con la participación del intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes Sebastián Boldrini, y representantes de boliches y discos locales. La jornada central será el sábado 20 de septiembre en el Parque de Asistencia, junto al lago San Roque, con un cronograma que incluirá a DesaKTa2 y Ecko como primeros artistas confirmados, además de nuevas bandas que se anunciarán en los próximos días.

Las noches del viernes y sábado, los boliches de la ciudad ofrecerán fiestas temáticas, mientras que el sector hotelero dispondrá de promociones y late check out para el domingo. La Dirección de Deportes coordinará actividades recreativas en el predio, complementadas con propuestas culturales para los visitantes.

“Hoy estamos presentando una fiesta que se nacionalizó y cumple 30 años. Una fiesta única en el país, sin alcohol, con carácter gratuito, y que forma parte de nuestra identidad carlospacense. En esta oportunidad vamos a tener un fin de semana muy especial para todos los jóvenes que nos eligen”, destacó Avilés.

Un escenario con historia

Según el municipio, desde su primera edición en 1995 la Fiesta de la Primavera se consolidó como el evento juvenil gratuito más importante del país, reuniendo cada año a miles de jóvenes y artistas de diversos géneros: rock, pop, cuarteto, cumbia y música urbana.

El rol del sector privado

Discotecas, locales gastronómicos, alojamientos, empresas de transporte y prestadores turísticos participan activamente en la organización, generando propuestas adaptadas al público juvenil y acompañando la campaña de prevención sin alcohol.

Con actividades previas, intervenciones urbanas, propuestas culturales y espacios para estudiantes, los festejos por el 30° aniversario tendrán su punto culmine el fin de semana del 20 y 21 de septiembre con una jornada en la costanera del lago San Roque.