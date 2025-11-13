Villa Carlos Paz lanza su Temporada Teatral 2025/2026 para el verano en el Teatro Picadero de CABA

La villa serrana presentará en Buenos Aires todas las propuestas que formarán parte de su tradicional cartelera de verano.

Villa Carlos Paz realizará la presentación oficial de la Temporada Teatral 2025/2026 el próximo lunes 17 de noviembre, a las 14:00 horas, en el Teatro Picadero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Enrique Santos Discépolo 1857).

Durante la jornada se darán a conocer las obras, elencos y producciones que conformarán la cartelera estival, una de las más convocantes y diversas del país. El encuentro reunirá a figuras del espectáculo, productores y autoridades vinculadas a la actividad cultural y turística, anticipando el clima de temporada que cada año convierte a la villa serrana en un polo artístico de referencia nacional.

Con este lanzamiento, Villa Carlos Paz vuelve a poner en valor su histórica tradición teatral, que combina estrenos, propuestas populares, humor, música y espectáculos para toda la familia, consolidando su identidad como destino cultural y turístico de primer nivel.

