Villa Carlos Paz: impulsan alivio fiscal para comercios afectados por las obras sobre avenida Cárcano

La iniciativa enviada por el intendente Esteban Avilés será tratada este jueves en el Concejo de Representantes y apunta a mitigar el impacto de las obras sobre la actividad comercial en el sector.

El intendente Esteban Avilés elevó al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza que propone suspender la vigencia de los importes mínimos de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios y de la Contribución por Ocupación de la Vía Pública para los comercios ubicados sobre avenidas Ramón J. Cárcano y Libertad, en el área actualmente afectada por obras de reemplazo de acueducto y readecuación de calzada.

La iniciativa tomará estado legislativo en la sesión de este jueves y, según se estima, será aprobada sobre tablas.

Avilés expresó en los fundamentos que “en virtud de la obra de reemplazo de acueducto principal y readecuación de calzada que se está realizando sobre las mencionadas arterias, el Gobierno Municipal decidió proteger a los comerciantes del sector ante posibles caídas en sus ventas como consecuencia de la disminución de la circulación peatonal y vehicular en la zona”.

También sostuvo que “se considera apropiado suspender la vigencia de los importes mínimos a tributar por la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, con lo cual el contribuyente tributará por lo que efectivamente haya vendido durante el tiempo en que se realicen las obras. Asimismo cabe similar consideración para la Contribución por la Ocupación de la Vía Pública”.

A quiénes alcanzará

El beneficio comprenderá a los comerciantes frentistas de Av. Cárcano, entre Paul Verlaine/Juan Kepler y Av. Libertad, y de Av. Libertad entre Av. Cárcano y Av. General Paz (ambos frentes).

Se aplicará a los períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, y enero y febrero de 2026. Durante esos meses, no se aplicarán los mínimos fijos: los comerciantes solo tributarán sobre lo efectivamente facturado.

Condiciones y aplicación

Para acceder al beneficio será requisito no poseer deudas por esas tasas. Los comerciantes no deberán realizar trámites, ya que el Municipio hará un relevamiento y aplicará la medida de oficio.

En los casos en que algún contribuyente ya haya abonado los períodos incluidos, los montos se compensarán con futuros devengamientos de la contribución comercial.