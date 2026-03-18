Villa Carlos Paz entregó 47 nuevas licencias de taxi a trabajadores y propietarios del sector

La medida alcanzó a permisionarios permanentes, trabajadores temporarios y choferes con más de 20 años de antigüedad, en el marco de una política de regularización y fortalecimiento del servicio.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz entregó 47 nuevas licencias de taxi a propietarios y trabajadores del sector, en una acción orientada a fortalecer y jerarquizar el servicio en la ciudad.

Según se informó, del total de licencias otorgadas, 32 correspondieron a permisionarios que ya contaban con licencias permanentes, 10 fueron destinadas a trabajadores que se desempeñaban bajo modalidad temporaria y 5 se adjudicaron a choferes con más de 20 años de antigüedad en la actividad.

Desde el municipio señalaron que la medida se encuadra en una ordenanza pensada para reconocer a quienes han sostenido históricamente el servicio de taxis en Villa Carlos Paz, permitiéndoles acceder a la renovación y regularización de sus permisos.

La iniciativa apunta además a consolidar condiciones más equitativas dentro del sector y a dar continuidad a un esquema de acompañamiento municipal hacia la actividad.

Con esta entrega, el gobierno local indicó que busca reforzar la calidad del servicio de transporte tanto para vecinos como para turistas.