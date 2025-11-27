Villa Carlos Paz, en modo Bitácora de Oro: la ciudad fue distinguida por su promoción turística

Villa Carlos Paz fue distinguida con el Premio Bitácora de Oro 2025 en la categoría “Destino provincial mejor promocionado”, en una terna que compartió con Villa General Belgrano y Córdoba Capital, consolidando su posicionamiento en el mapa turístico nacional.

Representantes del Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz participaron de la entrega de los Premios Bitácora 2025, realizada en el Centro de Convenciones Córdoba. En ese marco, la ciudad obtuvo el Bitácora de Oro en la categoría “Destino provincial mejor promocionado”, donde competía con Villa General Belgrano y Córdoba Capital, un reconocimiento que fue destacado como un orgullo para toda la comunidad.

La distinción apunta a reconocer a aquellos destinos que se destacan por su promoción turística, valorando la eficacia de sus acciones de comunicación para atraer visitantes y ganar presencia en el mercado. El galardón premia a las ciudades que logran un fuerte impacto en su difusión, ya sea a través de campañas publicitarias, acciones de relaciones públicas u otras estrategias de marketing orientadas a convencer a los turistas de que vale la pena visitarlas.

Los Premios Bitácora tienen además un rasgo distintivo: los ganadores son elegidos por sus propios pares dentro de la industria turística. Más de 3000 profesionales del sector —entre agentes de viajes, operadores, hoteleros y funcionarios— fueron invitados a emitir su voto y definir quiénes serían los referentes del 2025, lo que otorga al reconocimiento un carácter de validación interna especialmente valorado.

Otro aspecto relevante de esta edición es que, por primera vez, los Premios Bitácora Córdoba se entregaron en la propia provincia, hecho que fue señalado como un hito que refuerza el espíritu federal del evento y acompaña la consolidación de Córdoba como sede de grandes encuentros del sector turístico.

Al recibir el reconocimiento, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, señaló: “Muchísimas gracias por este reconocimiento. La ciudad de Villa Carlos Paz junto a todos los sectores turísticos, viene trabajando mucho, con presencia física promocionándose en diferentes ciudades del país, con un gran equipo, campañas publicitarias y diferentes estrategias de comunicación para que el turista nos elija, en el marco del Master Plan de Turismo Sostenible”.

“La ocupación nos beneficia cuando trabajamos en forma conjunta con otras ciudades para enriquecer el turismo, eventos como el Cosquín Rock o el Festival de Villa María tienen un impacto positivo en nuestra ciudad. Este premio es un orgullo para nosotros y nos motiva a seguir trabajando para posicionar cada vez más alto a Villa Carlos Paz”.